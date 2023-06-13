Москва 13 июня 2023, 18:27 Прием заявок на конкурс грантов для социально ориентированных НКО стартовал в Москве Собянин: социально ориентированные НКО смогут получить грант до пяти миллионов рублей Сайт мэра и правительства Москвы

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Социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) смогут получить от 500 тысяч до пяти миллионов рублей, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, на ежегодный конкурс заложили 600 миллионов рублей. НКО, зарегистрированные более шести месяцев назад, но без опыта реализации проектов, смогут получить до 500 тысяч рублей. Организации, которым больше года, имеют шансы на грант в размере до пяти миллионов рублей.

Мы внедрили цифровую подпись, благодаря которой все этапы — от подачи заявки до предоставления отчетности — можно пройти онлайн. Сергей Собянин Мэр Москвы

Победителей определят в 12 номинациях по разным сферам, в том числе «Семейная Москва», «Благотворительность» и «Наше наследие». Участникам предоставят индивидуального куратора для сопровождения на всех этапах конкурса.

Заявки принимаются в течение месяца. Проконсультироваться можно в кол-центре и в электронном кабинете.

Ранее Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс «Московская реставрация».