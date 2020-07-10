Минобороны: испытания вакцины от коронавируса перешли в финальную стадию

В России стартовала финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса. Препарат разработали и исследуют специалисты Минобороны совместно с учеными НИЦ имени Гамалеи.

Первую группу добровольцев, которые проверили на себе безопасность вакцины, хотят выписать 15 июля. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на военное ведомство.

Участники испытаний чувствуют себя хорошо. Они не жаловались на самочувствие и какие-либо негативные реакции после введения препарата. Врачи отпустят эту группу после сдачи контрольных анализов.

«Добровольцы первой группы 15 июля <…> будут выписаны из военного медицинского учреждения и вернутся в места постоянной дислокации», — заметили в Минобороны, напомнив, что среди них есть и военные, и гражданские лица.

Компонент № 2 вакцины от SARS-CoV-2 должны ввести второй группе добровольцев 13 июля. На них проверят, насколько препарат эффективен и вызывает ли иммунный ответ. Благодаря выбранной схеме вакцинации, полагают эксперты, выработается более стойкий и продолжительный иммунитет.

Собранные в ходе исследований данные говорят о том, что у входящих в обе группы добровольцев формируется иммунитет к инфекции.

Через 42 дня после первой вакцинации участникам испытаний придется вернуться в госпиталь. Им потребуется один день, чтобы пройти итоговый медицинский осмотр.