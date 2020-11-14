Марсоход Curiositу сделал селфи

Автопортрет получился путем объединения 57 отдельных снимков, отправленных 25 октября 2020 года. Curiosity сделал селфи с помощью системы Mars Hand Lens Imager (MAHLI) — камеры на специальном роботизированном манипуляторе.

Благодаря фотографии становится понятно, что за восемь лет на Марсе Curiosity сильно изменился. Колеса марсохода и другие элементы корпуса заметно износились и покрылись марсианской пылью. Несмотря на это, аппарат продолжает выполнять свою миссию: делает буровые отверстия, собирает породы, отправляет на Землю фотографии и другие научные данные.

Curiosity прибыл на Марс 6 августа 2012 года. Позже у него появится напарник — марсоход Perseverance, которого NASA запустило в июле 2020-го. Предположительно, он доберется до поверхности Красной планеты в феврале 2021 года.

Область Mary Anning названа по имени британской исследовательницы, коллекционировавшей окаменелости.

Ранее NASA и Европейское космическое агентство договорились об освоении Луны. А значит, началась работа по миссии Artemis. Она подразумевает беспилотный полет к Луне, после — пилотируемый, а также высадку экипажа и строительство большой станции на орбите естественного спутника Земли.