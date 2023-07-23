Технологии 23 июля 2023, 17:10 Роскосмос анонсировал дату запуска «Союза МС-25» с представительницей Белоруссии Роскосмос: запуск корабля «Союз МС-25» с экипажем запланировали на 2024 год Роскосмос

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Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-25», к экипажу которого присоединится представительница Белоруссии, запланировали на 13 марта 2024 года. Две гражданки республики уже прибыли в Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«Запуск корабля „Союз МС-25“ с экипажем 21-й экспедиции посещения намечается на 13 марта 2024 года», — указали в госкорпорации.

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Две представительницы Белоруссии, Марина Василевская и Анастасия Ленкова, прибыли в Звездный городок в Подмосковье в ЦПК. Там девушки будут готовиться к полету в космос.

«Предстоит пройти подготовку к запланированному в марте 2024 года полету на Международную космическую станцию», — указали в сообщении.

Тренировки начнутся в понедельник, 24 июля, и продлятся восемь месяцев. За этот период гражданки Белоруссии изучат системы «Союза МС» и российского сегмента МКС, а также пройдут подготовку к нештатной посадке в различных климатогеографических зонах.

Ранее Роскосмос анонсировал старт четвертого набора в отряд космонавтов. Заявить о себе сможет любой россиянин, но будущих покорителей космоса будут отбирать по ряду требований.