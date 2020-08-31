«Лучше болеть, чем умирать»: в НИЦ Гамалеи оценили опасность нового штамма коронавируса

Индонезийские ученые заявили, что нашли наиболее заразный штамм коронавируса. Российский вирусолог, доктор медицинских наук и профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал «360», стоит ли его бояться.

Ученый напомнил, что другие штаммы SARS-CoV-2 тоже заразны. И обращать внимание нужно не на эту особенность мутировавшего вируса.

«Важно, что с ним связывают меньшую летальность. Этот штамм неплохой. Лучше болеть, чем умирать», — заметил Альтштейн.

Специалист добавил, что мутаций вируса много — скорее всего, намного больше, чем известных на данный момент. Их влияние на биологические свойства вируса пока неясны.

«Ясно одно: по мере развития эпидемии снижается летальность», — обратил внимание вирусолог. Например, в начале эпидемии на территории Западной Европы летальность находилась на уровне 10-15%, сейчас речь идет об 1%.

При хорошем распространении инфекции, пояснил Альштейн, ее летальность, как правило, становится ниже. В России показатель, например, держится в районе 1,5-2%.