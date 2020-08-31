Новый штамм коронавируса нашли в Индонезии. Он заразнее оригинала

В Индонезии выявили наиболее заразный штамм SARS-CoV-2. Впервые его обнаружили в январе 2020 года в Германии. Эта версия коронавируса получила особенное распространение в США.

Штамм D614G нашли ученые Института молекулярной биологии имени Эйкмана в Джакарте, сообщила газета Jakarta Post. Ранее в стране его не выявляли, зато регистрировали в соседней Малайзии в середине августа.

Специалисты института исследовали штамм и выяснили, что лабораторных условиях D614G распространяется в 10 раз быстрее, чем оригинальный штамм коронавируса из китайского Уханя.

С какой скоростью инфекция будет поражать человеческую популяцию, пока не ясно. Не смогли ученые определить и то, провоцирует ли D614G более тяжелое течение болезни.

Президент Института Эйкмана Амин Соебандрио заметил, что в Индонезии среди заболевших COVID-19 до 40% поражены именно вновь выявленным штаммом. Вакцинации мутировавший вирус поддается.

В Индонезии на сегодняшний день подтвердили более 172 тысяч случаев коронавируса. Выздороветь смогли 124 тысячи человек, 7343 пациента скончались.