«Лето не поможет»: ученые пришли к неутешительному выводу насчет коронавируса

Специалисты из Канады пришли к неутешительным выводам: с наступлением лета пандемия коронавируса не отступит. Активность SARS-CoV-2 при более высокой температуре воздуха вряд ли уменьшится.

Исследование ученых опубликовало научное издание Canadian Medical Association Journal. В нем опровергнут один из распространенных мифов о коронавирусе. Считается, что он якобы боится жары.

Результаты исследования показали, что связи между летним периодом в Северном полушарии Земли и окончанием пандемии нет.

«Эпидемический рост COVID-19 не связан с расположением региона и температурой», — подчеркнули специалисты. Они добавили, что к «относительной или абсолютной влажности воздуха» коронавирус тоже имеет опосредованное отношение.

Научная работа канадцев затронула 144 региона, в каждом из которых выявили минимум 10 случаев COVID-19. Ученые обработали данные, которые получили из американских штатов, провинций США и Канады.

Перед тем как делать выводы, они изучили и меры, которые предпринимают местные власти для борьбы с коронавирусной инфекцией. В итоге исследователи поняли, что распространение вируса зависит не от погоды, а от качества мероприятий общественного здравоохранения.

«Лето не поможет. Важно, чтобы люди это знали», — подчеркнула эпидемиолог Дионн Гесинк, принявшая участие в работе специалистов.

Несмотря на развенчанный миф, ученые полагают, что с теплым временем года в странах Северного полушария нагрузка на органы здравоохранения ослабнет. Связано это с окончанием сезонных эпидемий — ОРВИ и гриппа.