Вирусолог объяснил, почему ученые не могут полностью исследовать коронавирус
По словам специалиста, для проведения различных исследований над коронавирусом необходимо иметь специально защищенные лаборатории.
«Это не очень простое дело, так как вирус относится к категории опасных. С ним нельзя работать в стандартной лаборатории, как с вирусом гриппа или полиомиелита. Здесь нужны лаборатории с более серьезным уровнем защиты, где исключена опасность выноса вируса за ее пределы. Я знаю очень мало учреждений, где есть возможность работать с этим коронавирусом», — пояснил вирусолог.
На данный момент неизвестно, у какого количества переболевших COVID-19 развиваются антитела. Они позволяют приобрести иммунитет и защищаться от повторного заражения вирусом. Альтштейн заявил, что для того, чтобы собрать эти данные, нужно выяснить у какого процента зараженных вырабатываются нейтрализующие антитела, которые борются с вирусом.