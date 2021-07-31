Космонавты показали модуль «Наука» изнутри. Видео

Космонавт Олег Новицкий записал на Международной космической станции (МКС) видео, на котором показал, как вместе со своим коллегой Петром Дубровым открывает люк в лабораторный много целевой модуль «Наука». Затем они провели небольшую экскурсию.

Космонавт Олег Новицкий пообещал в Twitter, что немного позже покажет гораздо больше.

«Вместе с Петром Дубровым приветствуем всех из нашего нового модуля „Наука“! Совсем скоро проведем для вас более подробную экскурсию», — написал Новицкий.

Снимок первого входа в модуль опубликовал французский астронавт Томас Песке. На фото видно, что Новицкий и Дубров в респираторах берут пробы воздуха.

Очистку атмосферы выполнили в многоцелевом лабораторном модуле (МЛМ) «Наука» экипаж МКС провел 31 июля. Ранее сообщалось, что была зафиксирована утечка воздуха и резкое падение давления в переходной камере модуля «Звезда».