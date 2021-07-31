Очистку воздуха завершили в модуле «Наука»

Очистку атмосферы выполнили в многоцелевом лабораторном модуле (МЛМ) «Наука», который был интегрирован в состав российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Взяты финальные пробы воздуха — норма. Час назад наш экипаж вошел в модуль „Наука“. Поздравляю!» — написал Рогозин в своем Telegram.

Модуль «Наука» разрабатывали с 1995 года. На прошлой неделе его запустили к МКС. Ракета-носитель «Протон-М» стартовала 21 июля. И спустя восемь суток, 29 июля, модуль успешно пристыковался к станции. Российский сегмент на МКС обновился впервые с 2010 года. Новый модуль позволит космонавтам проводить эксперименты в области космической биологии, физиологии, технологий, исследования Земли из космоса, а также физики космических лучей и материаловедения. Научный обозреватель Александр Галкин рассказал «360», что изначально модуль должен был полететь в космос еще в 2007 году.

Экипаж МКС ранее сообщил о резком падении давления в переходной камере модуля «Звезда», где зафиксировали утечку воздуха.