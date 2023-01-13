Мир 13 января 2023, 10:13 Более 500 случаев появления НЛО зафиксировали в США Нацразведка США зафиксировала более 500 случаев появления НЛО Unsplash

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Американские власти зарегистрировали свыше 500 случаев возниковения в небе неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом говорится в отчете, который опубликовал офис Директора национальной разведки (ODNI) Сооединенных Штатов, написало РИА «Новости».

«В дополнение к 144 сообщениям о неопознанных небесных аномалиях, охваченных отчетом ODNI в рамках предварительной оценки, было 247 новых сообщений и еще 119, которые были обнаружены или о них стало известно после периода предварительной оценки», — сказано в сообщении.

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Таким образом по состоянию на 30 августа 2022 года всего в стране зарегистрировали 510 случаев. Представители разведки добавили, что число упоминаний об НЛО увеличивается и из-за лучшего понимания вероятных угроз.

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Представитель Пентагона Патрик Райдер признался, что ведомство серьезно относится к информации о появлении неопознанных летательных объектов в космосе, воздушном пространстве, море или на суше. Каждый случай изучается отдельно, подчеркнул он.