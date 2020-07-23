«Космический бутер»: ученые создали хлеб для экипажа МКС
Специалисты российского НИИ хлебопекарной промышленности разработали хлеб специально для космонавтов. О секретах идеального бутерброда в условиях невесомости рассказала директор НИИ Марина Костюченко во время онлайн-трансляции запуска грузового корабля «Прогресс МС-15» к МКС.
По ее словам, к «космическому» хлебу есть несколько важных требований: большой срок годности при сохранности вкуса и питательной ценности, достаточная плотность, чтобы не крошиться, а также устойчивость к плесени.
«Мы сейчас разрабатываем питу, в которую можно положить начинку. Так как наш хлеб не позволяет сделать из него бутерброд, он очень маленький, поэтому мы разрабатываем питу, которую можно для этого использовать», — отметила специалист.
Если со всем этим ученые-пекари справились, то проблема размера хлеба осталась — масса каждого кусочка — всего 4,5 грамма.
Ракету «Союз-2.1а» вместе с грузовым кораблем «Прогресс МС-15» запустили сегодня с космодрома Байконур.