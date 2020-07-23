«Космический бутер»: ученые создали хлеб для экипажа МКС

По ее словам, к «космическому» хлебу есть несколько важных требований: большой срок годности при сохранности вкуса и питательной ценности, достаточная плотность, чтобы не крошиться, а также устойчивость к плесени.

«Мы сейчас разрабатываем питу, в которую можно положить начинку. Так как наш хлеб не позволяет сделать из него бутерброд, он очень маленький, поэтому мы разрабатываем питу, которую можно для этого использовать», — отметила специалист.

Если со всем этим ученые-пекари справились, то проблема размера хлеба осталась — масса каждого кусочка — всего 4,5 грамма.

Ракету «Союз-2.1а» вместе с грузовым кораблем «Прогресс МС-15» запустили сегодня с космодрома Байконур.