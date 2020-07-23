«Союз» стартовал с космодрома Байконур

Ракету «Союз-2.1а» вместе с грузовым кораблем «Прогресс МС-15» запустили с космодрома Байконур. Это произошло 23 июля, в 17:26 по московскому времени.

«Союз-2.1а» стартовал с площадки номер 31, которая находится на стартовом комплексе «Восток». Стыковка с российским сегментом Международной космической станции должна произойти вечером, около 20:47. Она пройдет в автоматическом режиме.

Известно, что сближение должно происходить по двухвитковой схеме, то есть за 3 часа 21 минуту. Об этом написал ТАСС. Корабль доставит на станцию топливо, газы, различную аппаратуру, одежду, продукты, лекарства и воду.

Это был второй за этот год запуск российского корабля к МКС. Первый прошел 9 апреля. Тогда с Байконура в космос отправилась ракета «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-16». Он доставил на Международную космическую станцию космонавтов Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта Криса Кэссиди.