Корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКС

К Международной космической станции пристыковался корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту. Стыковка была мягкой и прошла успешно.

Кадры процесса опубликовало в своем Twitter Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Мягкий захват подтвержден», — говорится в публикации.

Crew Dragon пристыковался в 23:01 по восточному времени, уточнили в аккаунте МКС в социальной сети.

«Командир Майкл Хопкинс и пилот Виктор Гловер вместе со специалистами миссии Шэннон Уокер и Соити Ногути скоро войдут в орбитальную лабораторию и присоединятся к команде 64-й экспедиции для шестимесячной исследовательской миссии», — заявили в NASA.

Уточняется, что люки между Crew Dragon и космической станцией откроются после того, как выровняется давление между кораблями.

Пристыковавшийся к МКС корабль создали в компании SpaceX Илона Маска. Для космического аппарата это первый регулярный рейс на МКС. Ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon стартовала с космодрома во Флориде вечером 15 ноября по времени Восточного побережья США.