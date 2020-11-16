Ракету Falcon 9 с кораблем Crew Dragon запустили на МКС. Видео

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома во Флориде. Корабль доставит на Международную космическую станцию (МКС) четырех астронавтов.

Falcon 9 стартовала в 03:27 мск 16 ноября (19:27 15 ноября по времени Восточного побережья США — прим.ред.). NASA вела прямую трансляцию запуска. На борту Crew Dragon находятся американские астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японец Соити Ногути.

От ракеты уже отделилась многоразовая первая ступень, которая приземлилась на плавучую платформу. После этого произошло отделение второй ступени. Корабль движется к МКС со скоростью порядка 27 тысяч километров в час. Изначально запуск планировался на 14 ноября, но его перенесли из-за сильного ветра.

Корабль Crew Dragon был создан компанией SpaceX Илона Маска. Этот старт стал первым для космического аппарата регулярным рейсом на МКС. В мае прошел первый испытательный полет с двумя астронавтами. Для США же запуск стал первым рабочим после программы Space Shuttle, которая была завершена в 2011 году.