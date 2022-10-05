Корабль Crew Dragon с россиянкой на борту отправился к МКС | 360°

Наука 05 октября 2022, 19:38 Поделиться Telegram

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Viber Корабль Crew Dragon с россиянкой на борту отправился к МКС Корабль Crew Dragon с россиянкой на борту стартовал к МКС с площадки в США

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В Космическом центре имени Кеннеди в США состоялся запуск корабля Crew Dragon на МКС. В составе экипажа — россиянка Анна Кикина, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA.

«Ракета Falcon 9 и космический корабль Crew Dragon Endurance взлетели со стартовой площадки 39A в Космическом центре Кеннеди во Флориде», — сообщили в агентстве.

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Там добавили, что Николь Манн, Джош Кассада, Коити Ваката и космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина «успешно начали свое примерно 22-часовое путешествие на МКС» в рамках миссии NASA SpaceX Crew-5.

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Изначально отправить корабль на МКС планировали несколько дней назад. Планы нарушил ураган «Иэн». Шквальный ветер обесточил юго-запад Флориды, из-за чего в NASA решили отложить старт сначала на 4 октября, а затем — на вечер среды.

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