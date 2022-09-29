Запуск корабля Crew Dragon на МКС перенесли из-за урагана во Флориде | 360°

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Запуск корабля Crew Dragon на МКС перенесли из-за урагана во Флориде

NASA перенесло запуск корабля Crew Dragon с россиянкой на борту на МКС из-за урагана «Иан»

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Ураган перешел с Кубы на США и обесточил юго-запад Флориды. Из-за этого Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA отложило запуск космического корабля Crew Dragon к МКС с россиянкой Анной Кикиной на борту до 5 октября.

«Не раньше вечера среды, 5 октября, миссия NASA SpaceX Crew-5 стартует со стартового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди NASA во Флориде», — сообщили в агентстве.

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Вылет уже переносили с 3 на 4 октября. Специалисты опасаются проблем из-за урагана.

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Астронавты Николь Манн и Джош Кассада, Коити Ваката из Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA и космонавт Роскосмоса Анна Кикина отправятся на станцию для шестимесячной научной миссии на борту лаборатории микрогравитации.

Ураган «Иан» оставил без электричества больше двух миллионов жителей Флориды. Он пришел на территорию США с Кубы, где погибли два человека и 38 тысяч жителей пришлось эвакуировать. Сначала специалисты Национального центра США по слежению за ураганами (NHC) присвоили урагану пятую категорию по шкале Саффира — Симпсона, а к утру 29 сентября снизили ее до второй.

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