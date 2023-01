Наука 24 января 2023, 12:24 Китайские ученые заявили о замедлении вращения ядра Земли и вызвали переполох в западной прессе Заявление китайских ученых Яна и Суна о замедлении вращения земного ядра всполошило Запад freepik

Китайские геологи И Ян и Сяодун Сун опубликовали в журнале Nature Geosience исследование, свидетельствующее о замедлении вращения земного ядра. Публикация вызвала бурную реакцию в западных СМИ.

Ученые изучают сейсмические волны, вызванные землетрясениями, с начала 1990-х годов. Они заключили, что в последние 10 лет внутреннее ядро Земли почти перестало вращаться, а возможно, уже «начинает вращаться в другую сторону».

Журналисты The New York Times не восприняли это заявление всерьез и провели аналогию с блокбастерами о разрушении мира. Авторы материала The Washington Post призвали задуматься о том, как изменения повлияют на продолжительность дня и колебания магнитного поля. Американский профессор Джон Видейл намекнул The Wall Street Journal, что сделанные китайскими учеными выводы не так очевидны, хотя замеченные ими изменения «допустимы».

