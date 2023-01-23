Наука 23 января 2023, 20:25 Астроном сообщил о движении шестиметрового астероида в сторону Земли Астроном Борисов: астероид диаметром до 6 метров движется к Земле freepik

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Астероид диаметром пять-шесть метров пролетит в нескольких тысячах километров от Земли и максимально приблизится к ней 26 января. Об этом РИА «Новости» сообщил астроном Геннадий Борисов.

Он заметил астероид пару дней назад и направил данные в Центр малых планет. Объект наблюдали несколько обсерваторий. Предварительно его назвали «2023 BU». По словам Борисова, объект вряд ли опасен — расстояние все же значительное, кроме того, по его словам, потенциально опасны гораздо более крупные астероиды — от 150 метров в диаметре.

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Эксперт добавил, что «2023 BU» довольно ярок, так что жители южного полушария смогут наблюдать его в телескопы. В декабре астрономы сообщили о приближении к Земле астероида 2015 RN35, причем уточнялось, что «рождественский астероид» подлетит очень близко и его тоже можно будет увидеть в телескоп. СМИ уточняли, что в диаметре объект достигает 140 метров и подлетит к земле на 680 тысяч километров.

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