Километровый астероид через четыре дня приблизится к Земле

Астероид 7482 (1994 PC1) в ближайшие дни приблизится к Земле. 18 января он пройдет чуть менее чем в двух километрах от планеты, что составляет около пяти дистанций от Земли до Луны. Об этом сообщали в НАСА.

Размер небесного тела составляет около одного километра. Специалисты НАСА классифицировали его как астероид класса «Аполлон», что означает потенциальную опасность.

Астероид открыл астроном Роберт Макнот в 1994 году. По данным НАСА, это небесное тело будет самым крупным из тех, что должны приблизиться к Земле в 2022 году.

Ранее во ВНИИ ГОЧС предупредили, что весной 2029 года близко к Земле подлетит опаснейший астероид Апофис диаметром почти 400 метров и весом порядка 30 тонн. Он приблизится к планете на расстояние, соответствующее размещению геостационарных спутников. Предполагается, что астероид подойдет к Земле на следующий день после празднования Дня космонавтики — 13 апреля.

По мнению специалистов, если произойдет столкновение астероида с планетой, мощность освободившейся энергии составит 1717 мегатонн, что в 30 раз больше энергии, выделившейся при испытаниях самой мощной в мире советской термоядерной бомбы, которые прошли в 1961 году.