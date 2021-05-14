Ихтиологи поймали огромного осетра возрастом более 100 лет

Ихтиологи из США выловили в реке Детройт огромного осетра возрастом более 100 лет. Рыбу исследовали и выпустили обратно в воду, сообщил Planet Today.

По словам специалистов, длина осетра составляет около 2,1 метра. Ему примерно 109 лет. В среднем такие рыбы живут около 50–60 лет. Однако самки могут доживать до 100 лет и более. По предположениям ученых, этот представитель осетровых женского пола. Размер пресноводных увеличивается в течение всей их жизни, написало ИА Nation News.

Ранее руководитель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын рассказал, что горы сельди появились на берегу Охотского моря на Сахалине. Причиной этого стал массовый выброс рыбы на побережье.

«Нерестовые подходы тихоокеанской сельди сахалино-хоккайдского стада к берегам южного Сахалина не просто продолжаются, а нарастают. Что, конечно же, очень радует», — отметил эксперт.

Эколог добавил, что косяк рыбы выбросился из воды недалеко от поселка Восточное в Макаровском районе. Местные жители заявили, что длина косяка составила не менее четырех километров.