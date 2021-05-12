Огромный косяк сельди выбросился на берег Охотского моря
Горы сельди появились на берегу Охотского моря на Сахалине. Причиной стал массовый выброс рыбы на побережье, пояснил руководитель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын.
«Нерестовые подходы тихоокеанской сельди сахалино-хоккайдского стада к берегам южного Сахалина не просто продолжаются, а нарастают. Что, конечно же, очень радует», — привело слова Лисицына РИА «Новости».
Эколог добавил, что косяк рыбы выбросился из воды недалеко от поселка Восточное в Макаровском районе. Местные жители заявили, что длина косяка составила не менее четырех километров. По словам главы организации, в ширину пласт сельди растянулся на 500 метров. При этом часть рыбы просто выдавило на сушу.
Лисицын отметил, что такой выброс рыбы является нормальной ситуацией. Подобное количество говорит о том, что сахалино-хоккайдская популяция тихоокеанской сельди восстанавливается. Многие десятилетия этот вид рыбы не был таким многочисленным.
В начале мая жители Магадана засняли на видео массовый наплыв наваги в Охотском море. Люди собирали рыбу голыми руками, но директор Всероссийского института природы Андрей Пешков предупредил, что есть такую рыбу опасно.