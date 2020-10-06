Новую вакцину от COVID-19 начали испытывать в Новосибирске

В Новосибирске 6 октября стартовали клинические испытания вакцины, разработанной в Центре имени Чумакова. Первую и вторую фазу ученые рассчитывают завершить к ноябрю.

Гендиректор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов рассказал ТАСС, что к третьей фазе при успешном стечении обстоятельства специалисты рассчитывают перейти к ноябрю.

«Если все будет успешно, перейдем к третьей фазе. Наша вакцина цельновирионная инактивированная», — сказал он.

Ишмухаметов пояснил, что такого плана вакцины сейчас наиболее распространены во всем мире — их подавляющее большинство, поскольку это наиболее отработанный подход.

У подобных вакцин более низкая белковая нагрузка — доза для испытуемых щадящая, что сводит к минимуму количество потенциальных осложнений.

«Наш институт по технологии создания цельновирионных вакцин работает уже более 50 лет», — подчеркнул гендиректор Центра имени Чумакова.

На полномасштабное применение препарата на научном предприятии надеются в ноябре. Документы в Минздрав для начала клинических испытаний вакцины специалисты подали в конце августа.