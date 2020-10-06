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    06 октября 2020, 12:56

    Новую вакцину от COVID-19 начали испытывать в Новосибирске

    Александра Ломейко

    В Новосибирске 6 октября стартовали клинические испытания вакцины, разработанной в Центре имени Чумакова. Первую и вторую фазу ученые рассчитывают завершить к ноябрю.

    Гендиректор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов рассказал ТАСС, что к третьей фазе при успешном стечении обстоятельства специалисты рассчитывают перейти к ноябрю.

    «Если все будет успешно, перейдем к третьей фазе. Наша вакцина цельновирионная инактивированная», — сказал он.

    Ишмухаметов пояснил, что такого плана вакцины сейчас наиболее распространены во всем мире — их подавляющее большинство, поскольку это наиболее отработанный подход.

    У подобных вакцин более низкая белковая нагрузка — доза для испытуемых щадящая, что сводит к минимуму количество потенциальных осложнений.

    «Наш институт по технологии создания цельновирионных вакцин работает уже более 50 лет», — подчеркнул гендиректор Центра имени Чумакова.

    На полномасштабное применение препарата на научном предприятии надеются в ноябре. Документы в Минздрав для начала клинических испытаний вакцины специалисты подали в конце августа.

    Новости SMI.FM