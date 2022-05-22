Глава Pfizer сообщил о близком успехе в лечении рака

Научное сообщество очень близко к значительным успехам в лечении рака. Об этом заявил президент и генеральный директор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла в интервью греческому общественному телевидению ERT в Салониках.

«Наука в области рака достигла зрелости, и в ближайшие годы мы увидим значительные улучшения в существующих протоколах лечения. Я не так оптимистичен в отношении других заболеваний, но в отношении рака мы близки к цели», — сказал Бурла.

Он также прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса, подчеркнув, что расслабляться не стоит. При этом он отметил, что в настоящий момент медицина имеет достаточно средств для успешной борьбы с вирусом.

«Мы не должны расслабляться и успокаиваться, но на данный момент она меня не беспокоит, на данный момент у нас достаточно оружия в нашем арсенале, и я имею в виду не только вакцину, но и методы лечения, при правильном их использовании люди не должны умирать, мы можем предотвратить все смерти», — сообщил Бурла.

Ранее сообщалось, что компания Pfizer решила на время отказаться запланированных инвестиций в России. При этом поставки лекарств продолжатся.