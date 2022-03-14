Pfizer не прекратит поставки лекарств в Россию

Американская фармацевтическая компания Pfizer решила на время отказаться запланированных инвестиций в России. При этом поставки лекарств продолжатся, заявили в компании.

«Мы прекратим все запланированные инвестиции с местными поставщиками, предназначенные для наращивания производственных мощностей в стране», — сообщила пресс-служба Pfizer.

При этом в американской компании отметили, что Pfizer не владеет и не управляет никакими производствами на российской территории. Речь идет только о приостановке вкладывания денег. Компания продолжат поставлять медикаменты в страну.

«Добровольная приостановка поставок наших лекарств в Россию будет прямым нарушением нашего основополагающего принципа приоритета пациентов», — заявили в пресс-релизе.

Как подчеркнули в Pfizer, прекращение поставок препаратов приведет к страданиям людей и потенциальной гибели пациентов. Особенно риски связаны с пожилыми людьми и детьми. Американская компания выпускает в том числе лекарства для лечения рака и сердечно-сосудистых заболеваний.