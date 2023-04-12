Наука 12 апреля 2023, 17:29 Академик Маринин рассказал, как скоро люди смогут колонизировать Марс и Луну Академик Маринин заявил, что в ближайшее время полеты на Марс не представляются возможными

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На данный момент полеты на Марс не представляются возможными, однако человечество может уже в ближайшее время начать осваивать Луну. Таким мнением поделился академик Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского Игорь Маринин. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

По словам специалиста, ученые обнаружили на Луне ряд ценным металлов, которые иссякнут на Земле в ближайшие 30-40 лет. Поэтому большинство стран сейчас заинтересованы в том, чтобы колонизировать Луну. Например, Россия и Китай уже подписали договор об освоении Луны.

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Однако полеты на Марс на данный момент не представляются возможными, заявил Маринин.

«Марс интереснее, но он дальше. Лететь туда практически семь месяцев, полгода там и семь месяцев обратно. Это два с лишним года. Людей нужно обеспечить пищей, водой, одеждой и какой-то работой», — рассказал он.