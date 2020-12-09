Физик РАН: магнитную бурю в Москве не заметят

Он рассказал, что буря будет не очень сильной. Во многих регионах она пройдет незаметно, но кое-где ожидаются помехи в радиосигналах.

«Мы в Москве ее не заметим, может быть, будут более сильные полярные сияния в Мурманске, Норильске», — рассказал Петрукович.

Ранее заведующий лабораторией рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук Сергей Кузин рассказал, что недавняя вспышка на Солнце и дошедшая до Земли плазма никак не повлияют на здоровье людей. Однако это явление может вывести из строя космическое оборудование на орбите.

«Таких вспышек довольно давно не было, и на нулевом фоне она выглядит впечатляюще, но вспышка заурядная», — пояснил он.

Кузин добавил, что в ближайшие несколько лет на Солнце будет минимальная активность, которая делится на столетние циклы. Сейчас приближается минимум.