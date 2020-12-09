Вспышку на Солнце посчитали неопасной для людей

Недавняя вспышка на Солнце и дошедшая до Земли плазма никак не повлияют на здоровье людей. Однако это явление может вывести из строя космическое оборудование на орбите. Об этом рассказал заведующий лабораторией рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук Сергей Кузин.

«Таких вспышек довольно давно не было, и на нулевом фоне она выглядит впечатляюще, но вспышка заурядная. Во время вспышки было выброшено большое количество энергичных заряженных частиц, которые достигли земной орбиты. На здоровье это не скажется точно, скорее, это критично для спутниковой группировки», — приводит РИА «Новости» слова ученого.

Кузин добавил, что в ближайшие несколько лет на Солнце будет минимальная активность, которая делится на столетние циклы. Сейчас приближается минимум.

Ранее в лаборатории сообщили, что 7 декабря на ближайшей к Земле звезде произошла вспышка. По расчетам ученых, облако плазмы достигнет нашей планеты днем 9 декабря. На Земле будет магнитная буря среднего уровня. В Мурманске и Санкт-Петербурге можно будет увидеть северное сияние. Космические аппараты, которые сейчас находятся на орбите, получат порцию радиации.