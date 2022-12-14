Наука 14 декабря 2022, 02:24 ESA сообщила о приближении к Земле «рождественского» астероида ESA: астероид 2015 RN35 приблизится к Земле 15 декабря Unsplash

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Астрономы обнаружили приближающийся к Земле астероид 2015 RN35, сообщается в Twitter Европейского космического агентства (ESA). За небесным телом можно наблюдать из разных уголков планеты.

«Астероид 2015 RN35 достаточно крупный и подлетит очень близко, чтобы за ним смогли наблюдать астрономы-любители», — говорится в заявлении.

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Британская газета Daily Express указала, что астероид в диаметре достигает 140 метров и приблизится к нашей планете на расстояние 680 тысяч километров. Никакой опасности для существования человечества нет. Журналисты уже прозвали небесное тело «рождественским».

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Согласно прогнозам российских ученых, весной 2029 года к Земле подлетит астероид Апофис. В Роскосмосе считают, что вероятность его столкновения с Землей крайне мала.

На минувшей неделе жители Земли увидели редкое астрономическое явление — затмение Марса Луной. Оно произошло 8 декабря.