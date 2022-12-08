08 декабря 2022, 15:02
Затмение Марса Луной произойдет 8 декабря
В четверг, 8 декабря, россияне смогут увидеть редкое астрономическое явление — затмение Марса Луной. Об этом сообщил ТАСС.
По словам сотрудников Московского планетария, Луна затмит Марс в момент его противостояния. Земля и Марс выстроятся в одну линию с Солнцем, при этом Марс и Солнце будут как будто бы противостоять друг другу, написала «Политика сегодня».
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Лучше всего наблюдать за астрономическими явлениями можно будет на севере и западе России.
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Космос
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