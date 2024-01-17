Наука 17 января 2024, 04:11 Древние затерянные города нашли в джунглях Амазонии Science: ученые обнаружили тысячелетние затерянные города в амазонских лесах Freepik

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Археологи обнаружили в джунглях Амазонии разветвленную сеть древних затерянных городов. Результаты исследования опубликовали в журнале Science.

Сеть городов и дорог обнаружили с помощью технологии LIDAR, которая позволила выявить сложные структуры, свидетельствующие о существовании в этом регионе неизвестной цивилизации. Ученые смогли создать подробные трехмерные карты земной поверхности, причем даже в районах с густой растительностью.

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Возраст поселений и дорог оценили в 1500-3000 лет. Ученые пока не выяснили, куда ушли их жители, но предположили, что они могли переселиться из-за извержений.

Во время исследования обнаружили более 6000 приподнятых земельных площадок на территории площадью 300 квадратных километров. Их окружали сельскохозяйственные поля, оборудованные дренажными каналами. Это говорит о развитом управлении водными и земельными ресурсами.

При этом ученые выявили еще и сеть прямых дорог, протянувшихся на расстояние до 25 километров. Кроме того, имелись и такие оборонительные сооружения, как рвы. Вероятно, в регионе существовали конфликты между различными группами населения.

Ранее ученые из Института геоантропологии Макса Планка смогли воссоздать состав и аромат бальзамов, которые использовали древние египтяне для создания мумий.