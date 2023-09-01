Наука 01 сентября 2023, 16:21 Ученые Института геоантропологии Макса Планка воссоздали состав бальзама для древних мумий

Читать 360tv в

Ученые из Института геоантропологии Макса Планка смогли воссоздать состав и аромат бальзамов, которые использовали древние египтяне для создания мумий. Об этом сообщил «Мир 24».

Сведений о том, из чего создавали составы, не сохранилось. Поэтому ученые использовали современные методы анализа. Специалисты провели анализ составов, в которых содержались внутренние органы женщины по имени Сенетней — кормилицы фараона Аменхотепа II.

Реклама

Они обнаружили пчелиный воск, битум, смолы сосновых деревьев, кумарин (вещество с ароматом, похожим на ваниль) и бензойную кислоту, которая содержится в корице и гвоздике. Еще одно вещество выявить не удалось. Предположительно, египтяне использовали смолу даммар, которую привозили из тропических лесов Юго-Восточной Азии. Также ученым удалось воссоздать запах состава.