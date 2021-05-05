Древнейшее человеческое захоронение нашли в Африке

В кенийской пещере археологи нашли погребальную яму с останками человеческих костей. Захоронение признали древнейшим на Африканском континенте, сообщил журнал Nature.

К неожиданному открытию привели раскопки в пещере Панга-я-Саиди. Возраст обнаруженного в ней могильника составил около 78 тысяч лет — его выкопали в среднем каменном веке. На древность захоронения указали результаты многочисленных исследований.

Сначала ученые не очень понимали, что именно нашли. На месте кости изучать было невозможно из-за их хрупкости. На идентификацию останков ушло более года. Выяснилось, что они принадлежали ребенку — мальчику возрастом до трех лет.

В погребальной яме тело лежало на боку, с прижатыми к груди коленями. По микроскопическому анализу костей и окружающей почвы археологи определили, что труп быстро закопали. Благодаря этому он медленнее разрушался.

Положение головы указало на наличие истлевшей опоры или подушки. Вероятно, ребенка предали земле по какому-то погребальному обряду.

Обращение жителей Африки с умершими в каменном веке до сих пор оставалось для ученых загадкой.