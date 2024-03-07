Наука 07 марта 2024, 10:52 Документы о работе разведчиков в занятых нацистами УССР и Польше рассекретили ФСБ рассекретила документы о работе разведотряда «Победители» в годы ВОВ Пресс-служба ФСБ РФ

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Отряд «Победители» в годы Второй мировой войны ликвидировал около 12 тысяч сторонников нацистов на оккупированной территории Украинской ССР и Польши. Цифровые копии документов о работе советских разведчиков опубликовали на сайте ФСБ.

Информацию об отряде рассекретили к 80-летию гибели Героя Советского Союза Николая Кузнецова, известного под псевдонимами боец Грачев, Пух и Колонист. Он работал под именем Пауля Зиберта в немецком тылу. Офицер погиб от рук украинских националистов.

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Опергруппу четвертого Управления НКВД — НКГБ СССР создали в мае 1942 года, а с лета 1944 она перешла в состав Красной армии. Сначала в отряд входили 100 человек, в том числе бойцы Отдельной мотострелковой бригады особого назначения. Они работали в тылу противника на территории Украинской ССР и Польши, добывали ценную информацию, предотвращали переброску немецких офицеров. «Победители» провели порядка 120 боевых операций и уничтожили около 12 тысяч сторонников нацистов.

Год назад опубликовали документы об участии жителей Литвы в преступлениях нацистов. ФСБ рассекретила докладную записку начальника отдела контрразведки «Смерш».