Действующий глава РАН снял свою кандидатуру с выборов | 360°

Наука 19 сентября 2022, 13:55 Поделиться Telegram

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Viber Действующий глава РАН снял свою кандидатуру с выборов Действующий президент РАН Сергеев покинет свой пост РИА «Новости»

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Действующий президент Российской академии наук Александр Сергеев отказался участвовать в выборах главы РАН, он покидает этот пост после одного пятилетнего срока. Об этом сообщило РИА «Новости».

«События последних дней заставляют меня снять свою кандидатуру. Это вынужденное решение», — сказал он на общем собрании Академии.

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По словам Сергеева, он принял это решение «в сложных условиях», связанных с давлением на многих академиков в ходе нынешней предвыборной кампании. От кого и в какой форме исходит это давление, он не уточнил. Зал стоя аплодисментами поблагодарил руководителя за работу на посту главы РАН в течение пяти лет.

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Итого осталось два претендента: директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович и академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников. Тайное голосование пройдет во вторник, 20 сентября.

Ранее стало известно, что ученые НИУ МИЭТ и Сеченовского университета первыми в мире разработали способ заживления ран и внутренних органов без возникновения рубцов. Они изобрели способ спаивания ткани с помощью лазера.

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