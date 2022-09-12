Российские ученые узнали, как заживлять кожу и внутренние органы без рубцов | 360°

Все новости

Мир

12 сентября 2022, 15:55

Освобожденные районы Запорожья полностью обеспечат электроэнергией из Крыма

Власть

12 сентября 2022, 15:53

Более 230 тысяч работников в России оказались в простое — Путин

Реклама

Подмосковье

12 сентября 2022, 15:45

Подмосковье выделило еще 65 миллиардов рублей на социальную поддержку

Мир

12 сентября 2022, 15:44

Сербы выступили против вступления в Евросоюз

Эксклюзив

12 сентября 2022, 15:40

Мужчина с ножом угрожал сбросить ребенка с балкона 13-го этажа в Москве

Общество

12 сентября 2022, 15:36

Полиция начала розыск участников оргии на пляже в Туапсе

Мир

12 сентября 2022, 15:34

МАГАТЭ заявило о продолжающихся обстрелах Запорожской АЭС

Криминал

12 сентября 2022, 15:28

Гости выкрали у москвички 500 тысяч рублей

Подмосковье

12 сентября 2022, 15:17

Новый офис в Домодедове создаст 45 рабочих мест

Наука

12 сентября 2022, 14:48

Российские ученые узнали, как заживлять кожу и внутренние органы без рубцов

Ученые из России научились заживлять кожу без рубцов с помощью лазерного спаивания ткани

Читать 360tv в

Ученые НИУ МИЭТ и Сеченовского университета первыми в мире разработали способ заживления ран и внутренних органов без возникновения рубцов. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на журнал Bioegineering.

По словам специалистов, рубцы негативно сказываются не только на внешнем виде человека, но и на функционировании внутренних органов. Они разработали способ спаивания ткани с помощью лазера. В качестве строительного материала используются альбумин, транспортный белок крови, а также оптический поглотитель индоцианина зеленого и одностенных углеродных нанотрубок.

Реклама

«Под действием излучения происходит трансформация жидкого припоя в твердый пористый биокомпозит, прочно соединяющий края разреза. В процессе дальнейшего заживления композит способствует прорастанию тканей в свою структуру, а затем растворяется и выводится из организма», — рассказал руководитель исследования, доцент Института биомедицинских систем НИУ МИЭТ Александр Герасименко.

Реклама

По словам ученых, сразу после вмешательства размер швов примерно в три-четыре раза меньше стандартных. А спустя несколько дней кожный покров почти невозможно отличить от здорового.

Ученые

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама