Российские ученые узнали, как заживлять кожу и внутренние органы без рубцов | 360°

Наука 12 сентября 2022, 14:48 Поделиться Telegram

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Viber Российские ученые узнали, как заживлять кожу и внутренние органы без рубцов Ученые из России научились заживлять кожу без рубцов с помощью лазерного спаивания ткани unsplash.com

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Ученые НИУ МИЭТ и Сеченовского университета первыми в мире разработали способ заживления ран и внутренних органов без возникновения рубцов. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на журнал Bioegineering.

По словам специалистов, рубцы негативно сказываются не только на внешнем виде человека, но и на функционировании внутренних органов. Они разработали способ спаивания ткани с помощью лазера. В качестве строительного материала используются альбумин, транспортный белок крови, а также оптический поглотитель индоцианина зеленого и одностенных углеродных нанотрубок.

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«Под действием излучения происходит трансформация жидкого припоя в твердый пористый биокомпозит, прочно соединяющий края разреза. В процессе дальнейшего заживления композит способствует прорастанию тканей в свою структуру, а затем растворяется и выводится из организма», — рассказал руководитель исследования, доцент Института биомедицинских систем НИУ МИЭТ Александр Герасименко.

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По словам ученых, сразу после вмешательства размер швов примерно в три-четыре раза меньше стандартных. А спустя несколько дней кожный покров почти невозможно отличить от здорового.

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