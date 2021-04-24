Crew Dragon с астронавтами пристыковался к МКС. Видео

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Трансляцию ведет Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Crew Dragon пристыковался к МКС 24 апреля, около 05:08 по Североамериканскому восточному времени (около 12:08 по Москве).

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon произошел накануне с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

На борт поднялись представитель NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ. Предварительно, космонавты проведут на орбите около полугода.

Для корабля Crew Dragon, созданного компанией Илона Маска, это второй регулярный рейс на МКС. Предварительный испытательный полет с двумя астронавтами прошел в мае 2019 года.

Ранее Илон Маск назвал делом чести транспортировку российских космонавтов на МКС на космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX.