Корабль Crew Dragon с астронавтами отправился на МКС. Видео

В США стартовал пилотируемый космический корабль Crew Dragon. На борту находятся четверо астронавтов, которых доставят на МКС. Об этом сообщил РБК.

На борту корабля находятся двое американцев — командир Шейн Кимбро и пилот Меган Макартур. Также в состав экипажа вошел французский астронавт Томас Песке, представляющий Европейское космическое агентство, и японец Акихико Хосидэ.

Стыковка корабля компании SpaceX к МКС ожидается в субботу, около 12:09 по московскому времени. Отмечается, что это второй пилотируемый старт в США после того, как в 2011 году закрылась программа Space Shuttle.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий, американцы Виктор Гловер, Марк Ванде Хай, Майкл Хопкинс, Шэннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

Компания SpaceX ранее получила от NASA контракт на разработку и создание посадочного модуля для высадки астронавтов на поверхность Луны в рамках программы «Артемида». За этот контракт также боролась компания Blue Origin.