Чипированных крыс избавили от боли

Большинство болевых импульсов, как оказалось, можно подавить. Избавиться от боли поможет специальный микрочип. Его действия уже проверили на крысах.

У подопытных грызунов притупили способность ощущать внезапные или постоянные болевые ощущения. Выводы проведенного учеными исследования опубликовал журнал Nature Biomedical Engineering.

Специалисты рассчитывают, что благодаря созданному ими прибору можно будет детальнее изучать возникновение боли в мозге не только у животных, но и у людей. Микрочип также позволит создавать новые методы лечения различных нейропсихиатрических расстройств: тревожных состояний, депрессии и посттравматического синдрома.

Различные формы хронической боли, по оценке ученых, испытывает почти каждый десятый человек на Земле. Неприятные ощущения подавляют, как правило, приемом обезболивающих. У многих из них опасные побочные эффекты или присутствует риск получить наркотическую зависимость.

Созданный микрочип имплантировали крысам в так называемую переднюю поясную кору мозга. Она отвечает за распознавание боли, работу сознания и внимания. Нейрофизики считают, что вырабатываемые зоной сигналы можно считать и распознать. Последнее даст возможность понять силу болевых ощущений и направить подавляющий их сигнал.

После наблюдений за крысами ученые пришли к выводу, что разработанный чип определяет и блокирует около 80% болевых импульсов. Исследователи надеются увеличить этот показатель.