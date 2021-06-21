Головные боли у астронавтов на МКС вызвали споры у ученых из России и США

Головные боли у членов экипажа Международной космической станции вызваны повышенным содержанием углекислого газа в атмосфере станции. Такое мнение высказали специалисты NASA. Российские ученые с ними не согласились и напомнили, что содержание углекислого газа на МКС не превышает установленных норм. Об этом говорится в докладе специалистов Роскосмоса, опубликованном в журнале «Пилотируемые полеты в космос».

Впервые требование снизить объем углекислого газа на МКС при действовавшей тогда норме пять-шесть миллиметров ртутного столба NASA выдвинуло в 2008 году. Агентство пояснило, что несколько астронавтов пожаловались на головную боль. Но при этом официального медицинского освидетельствования состояния экипажа не проводилось.

В 2014 году NASA выпустило доклад, в котором представило результаты исследования по связи объема углекислого газа с головными болями космонавтов. В исследовании приводились данные о 46 жалобах, поступивших с 2001 по 2021 год.

Основные жалобы пришлись на период, когда на МКС отключили американскую систему очистки атмосферы CDRA для проверки мощностей российской системы «Воздух». Тогда содержание углекислого газа повышалось до 6,2 миллиметра ртутного столба.

В первом случае во время отключения системы астронавты работали в ограниченном пространстве, где было недостаточно воздуха. Второй случай связан с тем, что весь экипаж МКС собрался в одном отсеке.

На сегодняшний день содержание углекислого газа в атмосфере МКС поддерживается на уровне три миллиметра ртутного столба. Но при этом жалобы на головную боль со стороны американских членов экипажа продолжаются.

Авторы российского доклада напомнили, что в медицине известно более 200 причин возникновения головной боли — начиная от внутреннего давления до опухоли мозга. В случае членов экипажа МКС причиной их головной боли может быть невесомость. Из-за состояния полета кровь приливает к голове. Также причиной названо учащенное дыхание во сне.

Для окончательного установления максимального объема углекислого газа в атмосфере МКС необходимо провести исследования артериальной крови и объема выдоха всех членов экипажа до полета, во время полета и после полета. Только при помощи этих данных удастся установить норматив по содержанию углекислого газа.