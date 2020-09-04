Биологи нашли у коронавируса мутацию, увеличившую его заразность

Ученые обнаружили точечную мутацию в геноме нового коронавируса SARS-CoV-2. Она могла помочь вирусу стать более заразным.

Как пишет ТАСС, обнаруженное изменение встречается у всех человеческих штаммов вируса, но отсутствует у его ближайших сородичей, поражающих летучих мышей и панголинов. Мутация небольшая и находится в особом некодирующем сегменте РНК коронавируса.

Ученые считают, что это изменение помогло SARS-CoV-2 расширить свой диапазон и «научило» присоединяться к большему количеству молекул белка. Также мутация может помешать антивирусным РНК-молекулам распознавать вирус и нейтрализовать его.

По мнению авторов исследования, эти маленькие изменения в структуре генома дали возможность SARS-CoV-2 приспособиться к передаче среди людей. Кроме того это послужить причиной такого быстрого распространения по планете.

Ученые надеются, что дальнейшее изучение поможет понять, как именно эта мутация меняет взаимодействие между вирусом и заражаемыми ими клетками.

Вспышка коронавирусной инфекции возникла в декабре 2019 года в Китае. За восемь месяцев в мире заразились вирусом более 26 ,4 миллиона человек. Из них погибли 870 790 пациентов. Россия первая в мире зарегистрировала вакцину от вируса. Массовая добровольная вакцинация россиян начнется в ноябре–декабре этого года. Первыми будут прививать людей из группы риска — медиков и педагогов.