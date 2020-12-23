Биолог объяснил мутации коронавируса лечением инфекции

При долгом нахождении в одном носителе коронавирус эволюционирует, что может привести к возникновению новых штаммов инфекции. Методы лечения COVID-19 позволяют ей быстрее трансформироваться.

Провоцирует мутацию SARS-CoV-2 лечение, которое назначают заболевшим. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«Ученые, однако, заметили одну важную вещь — признаки того, что данный штамм возник в результате эволюции внутри одного хозяина», — подчеркнула она, упомянув выросшую «инфекционность вируса».

Повышение заразности, по мнению профессора, не говорит о более опасном характере заболевания. Однако его изменения свидетельствуют: долгое время вирус находился в каком-то человек и эволюционировал.

Подобное возможно, когда организм находится в состоянии подавленного иммунитета. Иногда этого добиваются медикаментозными методами — например, в случае с ВИЧ или при трансплантации назначают иммуносупрессивную терапию. Хотя она и необходима, но создает условия для «долгого сидения» вируса.

«Человек легче переносит болезнь, но на то, чтобы организм очистился от вируса, уходит больше времени», — сказала Баранова.

Помогают вирусу быстрее эволюционировать и методы, применяемые при лечении COVID-19. В пример специалист привела применение плазмы с большим количеством специфических антител.

«В организме человека, который болеет давно и тяжело, часто существует больше, чем одна разновидность вируса SARS-CoV-2. Плазма уберет те вирусы, которые связываются с антителами, и оставит остальные», — объяснила биолог. При таких условиях вирус направленно эволюционирует.

Если применять вещества, которые нарушают работу вирусного фермента, это усугубит эволюцию коронавируса и появление новых штаммов.

«В массе своей они нежизнеспособные хиляки, а некоторые могут оказаться перспективным материалом для вирусной эволюции. <…> Перспективные мутанты останутся и „пойдут в мир“», — заметила биолог. При лечении вируса новые мутации появляются быстрее, чем в естественных условиях, заключила она.