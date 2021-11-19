Биолог назвал личность первого заболевшего ковидом в Ухани

Изучив данные о первых случаях заражения Covid-19 в Китае, эволюционный биолог из Университета Аризоны Майкл Воробей пришел к выводу, что первой ковидом заболела женщина, торговавшая морепродуктами на рынке в Ухани. Она заразилась 11 декабря 2019 года. После нее в больницы начали попадать и другие люди с аналогичными симптомами.

Результаты своего исследования ученый опубликовал в журнале The Science. Биолог сообщил, что 10 из 19 ранних случаев коронавируса связаны с рынком. Если точнее, с его западной частью, где торговали енотовидными собаками. Примечательно, что примерно в таких же обстоятельствах началась в 2002 году эпидемия атипичной пневмонии, разразившаяся на юге Китая. Из почти восьми тысячи инфицированных умерли 770 человек.

Власти страны ранее утверждали, что «нулевым пациентом» стал 41-летний бухгалтер, никак не связанный с рынком Ухани. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ранее утверждали, что коронавирус, вероятно, передался от животного человеку. Однако доказательств этому до сих пор не существует.

Найти подтверждения версии Майкла Воробья сейчас не получится. Брать пробы уже поздно. Тем более, что китайские власти провели дезинфекцию рынка.

В начале ноября председатель совета директоров Итальянского агентства по лекарствам Джорджо Палу заявил, что коронавирус имеет лабораторное происхождение. Он напомнил, что и раньше происходили утечки из учреждений США и других стран, работавших с вирусами и бактериями.