Итальянский вирусолог назвал коронавирус «инцидентом в лаборатории Уханя»

Председатель совета директоров Итальянского агентства по лекарствам Джорджо Палу считает, что коронавирус имеет лабораторное происхождение. По его мнению, такие происшествия «случались и раньше в других китайских лаборатория с вирусами и бактериями, как и в США и других странах».

Об этом сообщила газета Corriere della Sera. Палу уверен, что что-то произошло в лаборатории Уханя.

«Сигнал тревоги от китайцев поступил с опозданием, это известно. Китай никогда до конца не прояснял причины появления вируса», — рассказал он.

По его словам, такие происшествия с вирусами уже случились и лабораториях других стран.

Международное научное сообщество с мнением вирусолога не согласно.

Ранее в США опубликовали отчет американской разведки о происхождении коронавируса. В нем указано, что власти Китая не знали о COVID-19 заранее. Сделанные специалистами выводы обнародовали на сайте Аппарата директора Национальной разведки США. Американское разведсообщество уверено, что до выделения штамма SARS-CoV-2 Уханьским институтом вирусологии представления о нем никто не имел.