Бессимптомные пациенты с COVID-19 могут заболеть повторно

Пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией бессимптомно, обладают меньшим иммунитетом к вирусу SARS-CoV-2. Они могут подхватить инфекцию повторно. К таким выводам пришли ученые из Китая.

Документ опубликован в журнале Nature Medicine. В нем исследователи подробно изучили анализы 37 бессимптомных пациентов. Всем им диагностировали COVID-19, несмотря на то, что у них не было основных симптомов заболевания: жара, кашля и одышки.

Ученые обнаружили, что у этим пациентов распространение вируса в среднем длилось 19 дней. В то время как у пациентов с симптомами этот показатель составляет две недели.

Помимо этого, во время острой фазы они имели значительно меньший уровень антител IgG (определяющие долгосрочный иммунный ответ — прим. ред), чем в у группы с симптомами. После выписки у бессимптомных больных существенно снижался уровень нейтрализующих антител, а уровни противовоспалительных клеточных сигнальных белков также находились на низкой отметке. Это, по мнению ученых, указывает слабый иммунный ответ на инфекцию.

Ученые считают, что их работа показывает потенциальные риски выдачи «иммунных паспортов», которые предлагают присваивать переболевшим. Они также отмечают, что до сих пор нет каких-либо исследований для определения продолжительности иммунитета на основе антител, в том числе и у бессимптомных пациентов.

Ранее о повторном заражении говорили и представили ВОЗ. По их мнению, наличие антител абсолютно не означает, что человек еще раз не заразится коронавирусом.