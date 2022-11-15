Наука 15 ноября 2022, 19:06 «Белкосмос» создали в Белоруссии БелТА: кластер «Белкосмос» создан в Национальной академии наук Белоруссии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президиум Национальной академии наук Белоруссии объявил о создании кластера «Научно-производственная корпорация „Белкосмос“. Об этом сообщило агентство БелТА.

«Корпорация „Белкосмос“ создана для реализации и развития перспективных (кластерных) проектов ее участников в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Руководителем кластера выступает председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков», — говорится в сообщении.

Реклама

Основной задачей корпорации назвали выработку политики и стратегии развития страны в космической сфере. В кластера планируют проводить фундаментальные научные исследования в космической сфере и создавать новую конкурентоспособную аэрокосмическую технику.

Реклама

В начале месяца президент Александр Лукашенко сообщил, что власти Белоруссии и России создадут совместную спутниковую группировку. Аппараты должны будут служить не только в военных целях.