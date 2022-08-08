Австралийские ученые предложили способ добычи железа на Марсе
Ученые из Технологического университета Суинберна предложили добывать железо на Марсе
Австралийские ученые разработали процесс для производства железа на Марсе из местного грунта. Статья об этом была опубликована в научном журнале Acta Astronautica.
Исследователи из Технологического университета Суинберна придумали добывать железо из реголита при помощи карботермического восстановления. А в качестве источника энергии использовать концентрированный солнечный свет.
Проанализировав состав марсианского грунта, ученые выяснили, что при особых условиях добавления к нему углерода можно в результате получить жидкое железо. Как предсказывают термодинамические модели, эффективность конверсии железа в жидкий сплав будет достигать 99,9% при реагировании углерода с реголитом при 1120 градусов по Цельсию и семи миллибар.
В мае NASA заявило о подготовке 30 дневной пилотируемой миссии на Марс. Агентство даже опубликовало основные цели этой миссии. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев рассказал в беседе с «360», что полет на Марс — это старая идея NASA, и вообще США. Однако пока, все это остается на уровне идеи.