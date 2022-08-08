Австралийские ученые предложили способ добычи железа на Марсе

Австралийские ученые разработали процесс для производства железа на Марсе из местного грунта. Статья об этом была опубликована в научном журнале Acta Astronautica.

Исследователи из Технологического университета Суинберна придумали добывать железо из реголита при помощи карботермического восстановления. А в качестве источника энергии использовать концентрированный солнечный свет.

Проанализировав состав марсианского грунта, ученые выяснили, что при особых условиях добавления к нему углерода можно в результате получить жидкое железо. Как предсказывают термодинамические модели, эффективность конверсии железа в жидкий сплав будет достигать 99,9% при реагировании углерода с реголитом при 1120 градусов по Цельсию и семи миллибар.

В мае NASA заявило о подготовке 30 дневной пилотируемой миссии на Марс. Агентство даже опубликовало основные цели этой миссии. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев рассказал в беседе с «360», что полет на Марс — это старая идея NASA, и вообще США. Однако пока, все это остается на уровне идеи.