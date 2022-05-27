NASA готовит 30 дневную пилотируемую миссию на Марс. Агентство уже опубликовало основные цели этой миссии. Общественность попросили высказать свое мнение о развитии планирования. Всего экспертам разного уровня предложили оценить 50 ключевых вопросов, входящих в четыре основные категории исследований: транспорт и жилье, инфраструктура Луны и Марса, операции, наука. Кроме того, в космическом агентстве наметили «черновой» вариант плана миссии на Марс. В NАSА ждут комментарии по теме до 3 июня 2022 года. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев рассказал в беседе с «360», что полет на Марс — это старая идея NASA, и вообще США. Однако пока, все это остается на уровне идеи.

NASA представила план действий по освоению Луны и Марса на 20 ближайших лет. Например, в сфере транспорта агентство готово работать с экспертами по «разработке интегрированной системы», которая позволит доставить человека на Марс, прожить там какое-то время и безопасно вернуться на Землю.

Также рабочий документ, в котором пока только размытые детали без четких дат, сказано, что задача будущей миссии — проверка возможности работать на красной планете, изучение влияния марсианских условий на здоровье человека и закладывание базиса для следующих миссий.

Пилотируемая миссия на Марс

NASA опубликовало основные цели 30-дневной пилотируемой миссии. Агентство обратилось к общественности с просьбой высказать мнение о развитии планирования. Сделать это можно было изначально до 31 мая, но позже этот срок продлили до 3 июня.

Следом NASA проведет два семинара «для заинтересованных сторон, чтобы обсудить отзывы о проектах задач». Первый запланирован на июнь. В нем примут участие партнеры из американской промышленности и научных кругов. Второй семинар состоится в июле. В нем примут участие международные организации.

Идея без конкретики

Разговорам о подготовке миссии на Марс уже много лет, отметил в беседе с «360» Иван Моисеев.

По его словам, для осуществления миссии на Красную планету требуется много времени. Такого рода рассуждения постоянно встречаются в разных статьях и сообщениях, и в этом ничего такого нет.

«А вот план NASA — это есть официально, это программа, которая принята, которая финансируется и, естественно, принять в тихомолку план полета на Марс невозможно», — объяснил собеседник «360».

Полет на Марс, по словам Моисеева, — это старая идея NASA, и вообще Соединенных Штатов.

Но дело в том, что все это остается на уровне идеологии — то есть хотят они на Марс и все, и больше их ничего не интересует Иван Моисеев Руководитель Института космической политики

Но чтобы работа стала конкретной, а не просто исследование Красной планеты с помощью марсохода, чтобы реально совершить полет человека на Марс, нужно «во-первых, принять программу, нужно принять решение, что мы над этим работаем, и выделить деньги, деньги очень большие», заметил Моисеев.

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По его словам, официальная оценка десятилетней давности была 500 миллиардов долларов. И это была минимальная оценка. Сейчас, как заметил Моисеев, наверное надо говорить уже о триллионе.

Так что у них остается полет на Марс как некая идея вот такая, без какой-либо конкретики. Когда созреют условия, тогда можно, так сказать, начать эту работу Иван Моисеев Руководитель Института космической политики

Ни цента на пилотируемый полет на Марс они не выделили, заметил собеседник «360». Он объяснил, что деньги выделяются на исследования, а это другое направление.