Наука 18 августа 2023, 05:15 Австралийские ученые обнаружили следы крупнейшего астероида Science Direct: кратер от огромного астероида нашли в Австралии Pxhere

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Ученые из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее обнаружили в центре Юго-Восточной Австралии подземные образования, которые могут оказаться кратером от огромного астероида. Об этом сообщил научный журнал Science Direct.

Диаметр воронки — 520 километров. Такие размеры позволяют предположить, что это самый большой астероидный кратер, найденный на Земле. Например, след от Чикшулубского астероида, ставшего причиной вымирания динозавров, в три раза меньше.

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Астероиды оказывали огромное значение на формирование Земли. Они создавали геологические особенности, меняли климат, становились причиной исчезновения целых видов живых существ.

Изучение австралийского кратера поможет ученым понять, какими могут быть геологические последствия от столкновения Земли с таким крупным космическим телом.

В начале августа специалисты Центра изучения околоземных объектов НАСА предупредили, что 23 августа к Земле приблизится потенциально опасный астероид 6037 (1988 EG). Космическое тело пролетит на расстоянии около шести миллионов километров от нашей планеты.