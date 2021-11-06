Астронавты NASA при полете на Землю не будут пользоваться туалетом

Экипаж корабля Crew Dragon, который должен вернуться на Землю в ближайшие дни, не сможет пользоваться туалетом во время полета. О сбоях в этой капсуле стало известно еще в апреле и сентябре, во время предыдущих миссий. Выяснилось, что шланг отсоединился, и жидкость попала в вентиляционную камеру. Она может взывать коррозию металла корабля.

О проблемах с туалетом сообщила на брифинге астронавт NASA Меган МакАртур. Она признала, что это неудобно, но подчеркнула, что с его отсутствием можно справиться.

«В космических полетах много небольших сложностей, и это лишь еще одна из них, мы не очень об этом переживаем, и, думаю, у нас есть хороший план на этот случай», — цитирует ее РИА «Новости».

Неизвестно, сколько времени придется провести астронавтам на борту капсулы без санузла. Как сообщил канал CNN, с МКС пока вернулись только два экипажа. Один летел 19 часов, второй — всего шесть. Длительность будет зависеть от многих факторов, в том числе, орбитальной динамики и погоды.

Накануне отправку третьего экипажа на корабле Crew Dragon на МКС отложили из-за погодных условий до 8 ноября.